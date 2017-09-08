Бойко зимой может перебраться в "Порту"

Голкипер "Бешикташа" Денис Бойко зимой может оказаться в "Порту".

Как сообщает Futbol Arena, в "Порту" видят в Бойко возможного сменщика для Икера Касильяса.

Напомним, что ранее Бойко был переведен в дубль турецкого клуба.

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