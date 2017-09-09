Божович: "Арсенал" заслуживал победы над "Ростовом"



Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович прокомментировал ничейный результат с "Ростовом" (2:2) в матче 9-го тура чемпионата России.

"Пенальти в наши ворота в концовке матча? Честно говоря, я не видел момента. Надо посмотреть повтор, чтобы не делать выводы на эмоциях. Жалко, что не выиграли, мы заслуживали победы", - сказал Божович в эфире телеканала "Наш футбол".

После этого матча "Арсенал" поднялся на 13 место в Премьер-лиге.

Не пропустите: "Ростов" сыграл вничью с тульским "Арсеналом". | http://soccernews.ru