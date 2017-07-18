Божович: "Арсеналу" чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять счёт"

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Божович: "Арсеналу" чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять счёт"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович высказался после матча первого тура чемпионата России против "Локомотива".

"Ребята все хорошо работали, бились до конца. Нам чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять счёт. Моменты были и у "Локомотива", и у нас" - сказал Божович.

Не пропустите видеообзор матча "Локомотив" - "Арсенал Тула". | http://soccernews.ru

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