Божович: "Арсеналу" чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять счёт"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович высказался после матча первого тура чемпионата России против "Локомотива".

"Ребята все хорошо работали, бились до конца. Нам чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять счёт. Моменты были и у "Локомотива", и у нас" - сказал Божович.

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