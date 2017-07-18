Божович: "Арсеналу" чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять счёт"
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович высказался после матча первого тура чемпионата России против "Локомотива".
"Ребята все хорошо работали, бились до конца. Нам чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять счёт. Моменты были и у "Локомотива", и у нас" - сказал Божович.
Не пропустите видеообзор матча "Локомотив" - "Арсенал Тула". | http://soccernews.ru
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|1
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|Уфа
|1
|3
|5
|Ахмат
|1
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|Локомотив Москва
|1
|3
|7
|Спартак Москва
|1
|1
|8
|Ростов
|1
|1
|9
|Динамо Москва
|1
|1
|10
|Урал
|1
|1
|11
|Рубин
|1
|0
|12
|Анжи
|1
|0
|13
|Амкар
|1
|0
|14
|Арсенал Тула
|1
|0
|15
|Тосно
|1
|0
|16
|СКА Хабаровск
|1
|0