Божович: "Арсеналу" не хватило концентрации"

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Божович: "Арсеналу" не хватило концентрации"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды от "Анжи" (2:3) в матче 14-го тура чемпионата России.

"Думаю, концентрации не хватило. Начали плохо и первый тайм, и второй. Потом вернулись, но не смогли довести дело до конца. Пенальти? Трудно мне сказать. Хочу поблагодарить своих игроков за отдачу. Был или нет пенальти... Когда судья показывает на "точку" – это пенальти", – сказал Божович в эфире телеканала "Наш футбол".

После этого матча "Арсенал" занимает девятое место в Премьер-лиге.

Не пропустите: "Анжи" победил тульский "Арсенал". | http://soccernews.ru

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