Божович: "Арсеналу" противостояла хорошая команда"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович подвёл итоги матча второго тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска".

"Думаю, что во втором тайме игра была такой, какую мы хотим видеть. Наверняка, она станет ещё лучше. "Арсеналу" противостояла хорошая команда. Они надёжно защищались. В первом тайме у нас было много моментов, которые нужно было реализовывать. Из-за этого получилась нервная концовка" - сказал Божович.

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