Божович близок к увольнению из "Крыльев Советов"

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Божович близок к увольнению из "Крыльев Советов"

Наставник "Крыльев Советов" Миодраг Божович, вероятно, покинет свой пост в ближайшее время.

Как сообщает Sport24, совет директоров клуба уже одобрил отставку 54-летнего черногорца. Официально об уходе тренера скажут 28 июня.

За 6 туров до конца РПЛ "Крылья" идут на последнем месте. От 14-го места их отделяет всего два очка.

Отметим, что Божович занимает свой пост с октября 2018 года.

Читайте также: Член совета директоров "Крыльев Советов" настаивает на увольнении Божовича. | http://soccernews.ru
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