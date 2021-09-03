Божович близок к возвращению в клуб РПЛ
Фото твиттер Eurosport.ru
Известный черногорский тренер Миодраг Божович может снова возглавить тульский "Арсенал".
По информации журналиста Ивана Карпова, "канониры" намерены назначить 53-летнего специалиста вместо Дмитрия Парфёнова.
Божович уже работал в "Арсенале" с июня 2017 по май 2018 года. Тогда команда заняла 7-е место в РПЛ.
В этом сезоне туляки набрали 4 очка в 6 турах чемпионата и идут в зоне вылета.
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