Божович близок к возвращению в клуб РПЛ

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Известный черногорский тренер Миодраг Божович может снова возглавить тульский "Арсенал".

По информации журналиста Ивана Карпова, "канониры" намерены назначить 53-летнего специалиста вместо Дмитрия Парфёнова.

Божович уже работал в "Арсенале" с июня 2017 по май 2018 года. Тогда команда заняла 7-е место в РПЛ.

В этом сезоне туляки набрали 4 очка в 6 турах чемпионата и идут в зоне вылета.

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