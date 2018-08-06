Божович будет судиться с тульским "Арсеналом"

Бывший главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович будет судиться с тульским клубом.

Как сообщают российские СМИ, "канониры" не выплатили черногорскому специалисту бонус за попадание в первую десятку чемпионата по итогам прошлого сезона.

Напомним, что "Арсенал" финишировал на седьмом месте, однако после завершения первенства Божович был уволен со своего поста.

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