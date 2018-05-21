Божович дал комментарий слухам о его возможной работе в "Зените" и "Спартаке"

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Божович дал комментарий слухам о его возможной работе в "Зените" и "Спартаке"Известный черногорский специалист Миодраг Божович дал комментарий слухам о своей возможной работе в питерском "Зените" и московском "Спартаке".

"Слухи про "Зенит"? Со мной никто на этот счет не разговаривал. "Спартак".? Тоже никто не связывался. Обо всех новостях такого рода, как и вы, узнаю из СМИ. Что касается работы на качественно ином уровне после "Арсенала", я не хочу говорить о том, чего нет", - цитирует 49-летнего наставника Чемпионат.

Напомним, ранее Божович покинул тульский "Арсенал". | soccernews.ru

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