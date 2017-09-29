Божович: "Для нас было важно победить сегодня"

Наставник тульского "Арсенала" Миодраг Божович прокомментировал победу над "Краснодаром" (1:0).

"Было видно наше желание выиграть. Победили за счет борьбы, заслуженная победа. Главное для нас - очки. Для нас было важно победить сегодня. Качество футбола может быть и лучше, и хуже.

Пауза в чемпионате пойдет на пользу. У нас много футболистов, которые не в лучшей физической форме, у кого-то были повреждения. Пауза пойдет нам на пользу" - приводят слова Божовича российские СМИ.

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