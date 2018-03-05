Божович доволен дебютом Дзюбы

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович высказался по поводу дебюта форварда Артёма Дзюбы в составе "канониров".

"Дебютом Дзюбы доволен. У него был один хороший момент - надо было бить в одно касание. Артём двигался хорошо. У него были сильные оппоненты в лице Семёнова и Анхеля. Думаю, Дзюба хорошо сыграл" - сказал Божович.

Напомним, что Дзюба провёл полный матч против "Ахмата" в рамках 21-го тура чемпионата России. | http://soccernews.ru