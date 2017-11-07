Божович: "Джорджевич будет в тройке лучших бомбардиров сезона"

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Божович: "Джорджевич будет в тройке лучших бомбардиров сезона"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович высоко отозвался об игре нападающего Луки Джорджевича.

Напомним, что "канониры" арендовали 23-летнего черногорца у "Зенита" до конца нынешнего сезона.

"Всё, в чём он нуждался - это игровая практика. У нас Лука её получил. В таких условиях игрок, наверное, раскрылся бы вне зависимости от фамилии и национальности тренера. Он обладает ценными для нападающего качествами, и я уверен, что ещё прибавит. Джорджевич хорошо двигается, умело открывается и максимально серьёзно настраивается на каждый матч. Если бы ещё реализовывал все свои моменты - а их у него всегда много - был бы лучшим бомбардиром чемпионата. Хотя понимаю, что в команде, которая не борется за высокие места, выиграть этот титул будет сложно. Но в тройке лучших Лука будет, вот увидите" - сказал Божович.

В этом сезоне Джорджевич сыграл за "Арсенал" 14 матчей в рамках РФПЛ и забил 6 голов. Сейчас он занимает четвёртое место в таблице бомбардиров первенства, уступая Квинси Промесу (7), Фёдору Смолову (8) и Александру Кокорину (8). 
 
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