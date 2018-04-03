Божович: "Дзюба много разговаривает и много шутит"

Теги артём дзюбаарсенал туламиодраг божович

Божович: "Дзюба много разговаривает и много шутит"Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович рассказал о поведении нападающего Артема Дзюбы.

По словам наставника, форвард много разговаривает и много шутит.

"У многих тренеров не хватает терпения. Артем – очень специфический человек, он очень много разговаривает и много шутит. Если тишина, то значит, что Дзюбы нет. Мне это не мешает, самое главное – это то, что он делает на поле и какой настрой он привносит в команду. Дзюба – позитивный человек, для команды это очень важно. По натуре он победитель. Плюс ко всему, он очень качественный игрок", - сказал он.

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