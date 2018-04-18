Божович: "Дзюба не сыграет с "Зенитом"

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Божович: "Дзюба не сыграет с "Зенитом"Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович оценил шансы форварда своей команды Артема Дзюбы сыграть против питерского "Зенита" в воскресном матче РФПЛ.

"По тому, как сейчас складывается ситуация, наверняка Дзюба не сыграет с "Зенитом". Пока вот так. А дальше посмотрим. Шанс есть, но он маленький… Что-то с деньгами связано. Точно не могу ответить. Сказали, что все непонятно с Дзюбой, и что шансы невелики. Думаю, ясно будет только в субботу - на предыгровой тренировке", - цитирует наставника "канониров" СЭ.

Напомним, "Зенит" проявляет интерес к защитнику "Краснодара" и хавбеку "Динамо". | soccernews.ru

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