Божович: "Дзюба уже готов к сезону"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович оценил готовность новоиспеченного форварда своей команды Артема Дзюбы ко второй части сезона.

"Для адаптации в новом коллективе Артему много времени не нужно. Такое ощущение, что он с начала сезона работает с нами. По его футбольным качествам вообще нет вопросов, он готов к сезону. Артему всего лишь нужна постоянная игровая практика. И голы придут", - цитирует наставника "канониров" СЭ.

Напомним, Симонян прокомментировал уход Дзюбы из "Зенита". | soccernews.ru