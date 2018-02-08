Божович: "Дзюба уже готов к сезону"

Теги арсенал туламиодраг божовичартём дзюба

Божович: "Дзюба уже готов к сезону"Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович оценил готовность новоиспеченного форварда своей команды Артема Дзюбы ко второй части сезона.

"Для адаптации в новом коллективе Артему много времени не нужно. Такое ощущение, что он с начала сезона работает с нами. По его футбольным качествам вообще нет вопросов, он готов к сезону. Артему всего лишь нужна постоянная игровая практика. И голы придут", - цитирует наставника "канониров" СЭ.

Напомним, Симонян прокомментировал уход Дзюбы из "Зенита". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"

Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов