Божович: "Если Беляев добавит в спортивной злости, то может вытеснить из основы любого защитника "Зенита"



Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович прокомментировал информацию о том, что защитник его команды Максим Беляев может перейти в "Зенит".

"Максим Беляев - самый недооцененный игрок в "Арсенале". Ему нужно быть более злым на поле, чтобы стать топ-защитником. Максим – отличный добрый парень, даже слишком хороший, но на поле нужно быть более злым и агрессивным. Всё остальное у него есть.

Честно говоря, не знаю, насколько серьёзны переговоры с "Зенитом" по поводу Беляева. Это надо спрашивать у нашего спортивного директора. Но я такими делами не интересуюсь.

Думаю, сейчас Максиму не нужен переход в "Зенит". Ему стоит остаться, на уровне доиграть чемпионат, а дальше – кто знает. Если добавит в спортивной злости, то может вытеснить из основы любого защитника "Зенита", - приводят слова Божовича российские СМИ.

В этом сезоне 26-летний Беляев провел за "Арсенал" 19 матчей и забил 1 гол. Также игроком интересуется "Спартак".

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