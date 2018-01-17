Божович готов реанимировать карьеру Дзюбы

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Божович готов реанимировать карьеру Дзюбы

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович заявил о готовности реанимировать карьеру нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.

"У каждого игрока бывают спады. Но тут нужен индивидуальный подход. Считаю, у нас Дзюба показал бы свои лучшие качества, здорово бы себя проявил. Разговоров о его переходе пока не было. Но я бы хотел видеть Дзюбу в своей команде сейчас. Это 100 процентов. Готов ли я реанимировать его карьеру? Да, готов ему помочь, вывести его на прежний уровень" - сказал Божович.

Напомним, что Дзюба не поехал на первый зимний сбор "Зенита", так как тренерский штаб команды на него не рассчитывает, в связи с этим вероятен уход футболиста в другой клуб.

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