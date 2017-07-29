Божович: "Индивидуальные ошибки не позволили нам удержать счёт"
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович высказался после матча третьего тура чемпионата России против "Рубина".
"Индивидуальные ошибки не позволили нам удержать счёт. Если бы Лука Джорджевич реализовал свой момент и сделал счёт 2:0, игра была бы закончена. Мы хотели использовать простор, который был у "Рубина", могли забить, но не забили, поэтому и проиграли. Если не забиваешь, то в итоге иногда пропускаешь сам" - сказал Божович.
Не пропустите видеообзор матча "Рубин" – "Арсенал Тула". | http://soccernews.ru
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|Арсенал Тула
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