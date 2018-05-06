Божович извинился перед фанатами за разгром от ЦСКА

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Божович извинился перед фанатами за разгром от ЦСКА
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (0:6) в матче 29-го тура чемпионата России.

"Трудно объяснить хоть что-то, пропустили первые два гола и сразу развалились. Хочу извиниться перед болельщиками, которые нас хорошо поддерживали, это позорное поражение.

Какие были слова в раздевалке в перерыве? Трудно найти было какие-то слова, 0:5 после первого тайма, такое редко бывает", – приводит слова Божовича телеканал "Наш Футбол".

После этого поражения "Арсенал" по-прежнему занимает шестое место в Премьер-лиге.

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