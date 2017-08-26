Божович: "Какая-то невезуха была"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович поделился эмоциями после матча восьмого тура чемпионата России против "Амкара".

"Проиграли, потому что пропустили гол, который нельзя было пропускать. Во втором тайме играли лучше, создавали моменты, но не забивали. Какая-то невезуха была. Будем стараться исправлять ошибки. Посмотрим. Надо лучше бороться, сражаться уже в первом тайме. Сегодня мы не особо это делали" - сказал Божович.

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