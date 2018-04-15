Божович: "Краснодар" заслуженно выиграл"

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Божович: "Краснодар" заслуженно выиграл"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды от "Краснодара" в матче 26-го тура чемпионата России.

"Мы вышли на эту игру очень расслабленно и быстро пропустили. После этого мы должны были раскрываться, что очень хорошо для "Краснодара". Левашов нас дважды выручил, у них были хорошие моменты. Счёт мог быть разгромным уже в первом тайме. У нас был только один момент, когда Кангва после подачи Ткачёва головой не забил. Второй тайм мы играли лучше первого, хуже не могло быть. Думаю, "Краснодар" заслуженно выиграл. Бывают такие поражения, их нужно быстро забыть и готовиться к следующей игре" - сказал Божович.

Не пропустите видеообзор матча "Краснодар" – "Арсенал Тула". | http://soccernews.ru

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