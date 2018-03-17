Божович: "Мы были ближе к победе, чем "Ростов"

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Божович: "Мы были ближе к победе, чем "Ростов"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович подвёл итоги матча 23-го тура чемпионата России против "Ростова".

"Для меня не так важно, кто обрёл очки, кто потерял. Выиграть могли и мы, и "Ростов". Возможно, Карпин думает, что они потеряли очки, потому что мы отыгрывались. Но моменты были у одних и других. Мы были даже ближе к победе. Мы всегда стараемся контролировать мяч. Иногда получается, иногда нет. Всё зависит от противника. "Ростов" - очень хорошая команда, много опытных игроков, много футболистов, хорошо играющих на втором этаже.

Мотивирован ли был Дзюба на игру против Карпина? Задача Дзюбы забивать голы. Он играет не против Карпина, он играет за себя. Что говорил Дзюбе в перерыве? Чтобы он продолжал бороться, сражаться, цепляться, потому что можно сравнять счёт" - сказал Божович.

Не пропустите видеообзор матча "Арсенал Тула" - "Ростов". | http://soccernews.ru

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