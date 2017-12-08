Божович: "Мы держали игру в своих руках и были ближе к победе"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович дал комментарии после матча 20-го тура чемпионата России против "Урала".

"Думаю, мы играли очень неплохо. В первом тайме у нас было три очень хороших момента, мы их не реализовали, потом пропустили. Но в целом могу сказать, что мы всё равно держали игру в своих руках и были ближе к победе. "Арсенал" играет всегда на победу, иногда получается, иногда нет, но с учётом того, что мы проигрывали по ходу встречи, мы можем быть сегодня довольны. В первой части сезона "Арсенал" преподносил большие сюрпризы, выигрывал у команд, которые находятся в верхней части таблицы и проигрывал тем, кто находится внизу. Можно сказать, что мы были непредсказуемой командой, но очков набрали столько, сколько заслужили" - сказал Божович.

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