Божович: "Мы не заслужили поражения от "Спартака"
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович дал комментарии после матча 19-го тура чемпионата России против "Спартака".
"Игра была до ошибки. Мы могли забить в первом тайме, у нас было два момента, но не забили. Во втором тайме и у нас, и у "Спартака" была возможность выйти вперёд. Не скажу, что игра была ничейная, но мы не заслуживали поражения. "Спартак" выиграл, потому что использовал нашу ошибку. Изменения в перерыве произошли, так как поле было очень плохое. Трудно было играть низом. Мы пытались выигрывать единоборства. Игра 50 на 50 была. Мы должны работать, настраиваться на следующих соперников. Ничего не закончилось" - сказал Божович.
Не пропустите видеообзор матча "Арсенал Тула" - "Спартак". | http://soccernews.ru
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|18
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|Ахмат
|18
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|Уфа
|18
|24
|8
|Урал
|18
|24
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|Арсенал Тула
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|Ростов
|18
|22
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|Амкар
|18
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|Рубин
|18
|20
|13
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|Динамо Москва
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