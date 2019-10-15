Божович назвал фаворита в борьбе за чемпионство в РПЛ

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Божович назвал фаворита в борьбе за чемпионство в РПЛ

Наставник "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал чемпионскую гонку в российской Премьер-лиге.

"В этом году чемпионат, можно сказать, ровный. Наверху пять команд, внизу тоже очень много команд с одинаковым числом очков. Борьба идёт. Что касается качества команд, я думаю, "Зенит" - фаворит в борьбе за чемпионство", - сказал Божович.

Отметим, что "Зенит" входит в четвёрку лидеров РПЛ - у них, а также "Ростова", "Краснодара" и "Локомотива" в активе 26 очков по итогам 12 туров.

В прошлом сезоне "сине-бело-голубые" досрочно стали чемпионами России, выиграв титул впервые с 2015 года.

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