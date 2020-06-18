Божович назвал главную проблему Николича в "Локомотиве"

Наставник самарских "Крыльев Советов" Миодраг Божович поделился ожиданиями от работы нового главного тренера "Локомотива" Марко Николича.

"Я очень хорошо знаком с ним. Ему только сорок лет, но в нашей профессии он давно. Самый большой успех Марко - выигрыш четыре года назад с "Партизаном" чемпионата и Кубка Сербии. Это амбициозный тренер, который не боится рисковать. Перед тем, как принять предложение "Локомотива", он звонил мне, расспрашивал о клубе, команде, российском футболе.

Думаю, первой и самой большой проблемой, которую предстоит решать Марко, станет налаживание контакта с болельщиками, которые боготворили Сёмина. Помню, мне тоже было непросто завоевать их симпатии и случалось, что на каких-то матчах они даже поворачивались спиной к полю. Но если команда будет давать результат, то в тренера поверят. Таков один из неписаных законов футбола", - сказал Божович.

Напомним, что совет директоров "Локо" назначил Николича вместо Юрия Сёмина в мае, заключив с сербом контракт по схеме "2+2".

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