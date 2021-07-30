Божович назвал конкурентов "Зенита" в РПЛ

Фото: твиттер тульского "Арсенала"/Автор неизвестен

Известный тренер Миодраг Божович выразил мнение, что петербургский "Зенит" может не стать чемпионом России в нынешнем сезоне.

"Зенит" могут сместить с трона в этом сезоне. Новый чемпионат будет интереснее, чем прошлый. Фаворита нет. Ожидаю в этом году, что "Спартак", "Локомотив" и "Краснодар" составят конкуренцию питерскому клубу. Пока неизвестно, что будет с ЦСКА. С командой большой вопрос - что будет и как будет. Но, надеюсь, армейцы тоже будут сильными в этом чемпионате. Жду увлекательный сезон", - приводит слова Божовича Sport24.

Напомним, что "Зенит" становился победителем Российской Премьер-Лиги три сезона подряд. В этом сезоне петербургский клуб стартовал с гостевой победы над "Химками" (3:1).

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