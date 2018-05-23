Известный черногорский тренер Миодраг Божович назвал самого талантливого футболиста России.

"При всем моем уважении к братьям Миранчукам, для меня Александр Головин - самый талантливый футболист России за последние годы. Чемпионат Мира станет хорошей возможностью продемонстрировать свой огромный потенциал. Есть еще несколько молодых игроков, которые могут показать себя, - Зобнин, Кутепов и Кузяев. Разумеется, им также поможет опыт Жиркова, Самедова или Глушакова. В таких важных турнирах необходима помощь опытных игроков", - цитирует 49-летнего специалиста Sportifico.rs.

Напомним, Божович дал комментарий слухам о его возможной работе в "Спартаке" и "Зените". | soccernews.ru