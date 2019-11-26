Божович назвал самую качественную команду РПЛ

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Божович назвал самую качественную команду РПЛ

Наставник "Крыльев Советов" Миодраг Божович в эфире программы "Футбол России" рассказал, какая команда РПЛ, по его мнению, превосходит остальных по качеству состава и игры.

"Зенит" - самая качественная команда в чемпионате. Конечно, футбол - непредсказуемая игра. Но по качеству футболистов и матчей "Зенит" всё равно лучший", - сказал Божович.

Отметим, что "Зенит" лидирует в РПЛ с 5-очковым отрывом по итогам 17 туров.

В прошлом сезоне "сине-бело-голубые" досрочно стали чемпионами России, выиграв титул впервые с 2015 года.

Не пропустите: Шатов сравнил российские клубы с "РБ Лейпциг", с которым играл "Зенит". | http://soccernews.ru
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4 Ростов Ростов 17 30
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
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9 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 19
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