Божович назвал самую качественную команду РПЛ
Наставник "Крыльев Советов" Миодраг Божович в эфире программы "Футбол России" рассказал, какая команда РПЛ, по его мнению, превосходит остальных по качеству состава и игры.
"Зенит" - самая качественная команда в чемпионате. Конечно, футбол - непредсказуемая игра. Но по качеству футболистов и матчей "Зенит" всё равно лучший", - сказал Божович.
Отметим, что "Зенит" лидирует в РПЛ с 5-очковым отрывом по итогам 17 туров.
В прошлом сезоне "сине-бело-голубые" досрочно стали чемпионами России, выиграв титул впервые с 2015 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14