Божович: "Не могу сказать, что мы заслужили победу над "Рубином"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович подвёл итоги матча 17-го тура чемпионата России против "Рубина".

"Игра была тяжёлой, в первом тайме "Рубин" был чуть лучше, у них был хороший момент для гола. Если бы забили, отыграться было бы трудно. После перерыва мы выглядели лучше, имели два хороших момента - у Джорджевича и Горбанетко. Игра была, как мне кажется, ничейная. Не могу сказать, что мы заслужили победу. "Рубин" нас хорошо накрывал" - сказал Божович.

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