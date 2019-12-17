Божович не покинет "Крылья Советов" в ближайшее время

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович не покинет клуб в ближайшее время. Об этом сообщается в твиттере журналиста Сергея Егорова.

"Я остаюсь в "Крыльях". Верю, что мы можем все исправить, и очень этого хочу", - сказал тренер.

Также специалист отметил, что покинул бы клуб, если бы на этом настаивали болельщики.

После 19 туров чемпионата России "Крылья Советов" занимают предпоследнее место в турнирной таблице, набрав всего 18 очков.

Ранее сообщалось, что Божович из-за неудовлетворительных результатов команды будет уволен.

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