Божович: "Не понимаю, откуда такое негативное отношение к Дзюбе"



Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович удивлен тем, что журналисты и болельщики негативно относятся к новичку команды Артему Дзюбе.

"Честно говоря, не знаю, какой еще вопрос остался – все уже спросили. Меня смущает только тон: впечатление, что все журналисты думают: ребята пришли в "Арсенал", чтобы шутить и развлекаться. А они работают с командой, и это очень серьезные нагрузки и требования.

Я вообще не понимаю, откуда такое негативное отношение к Дзюбе. Он на самом деле отличный футболист и человек. В отношениях с ним всегда все ясно, без "подковерщины". Если Артему есть, что сказать – он высказывает это вне зависимости от того, кто перед ним. Я таких людей, без двойного дна, люблю и уважаю. И, думаю, в этом не одинок. В таком чистом от недоговорок или обмана пространстве легче работать и выстраивать отношения. Откуда такой негатив в его сторону? Потому что он ушел в свое время из "Спартака"? Неужели армия болельщиков до сих пор не может ему этого простить?", - приводят слова Божовича российские СМИ.

Напомним, что 29-летний Дзюба перешел в "Арсенал" из "Зенита" на правах аренды.

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