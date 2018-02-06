Божович: "Новосельцев и Дзюба нормально вливаются в игру "Арсенала"



Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович оценил игру новичков команды Ивана Новосельцева и Артема Дзюбы в товарищеском матче против тбилисского "Динамо" (0:1).

"Новосельцев и Дзюба нормально вливаются в игру. Сегодня для них первое настоящее игровое время было. Им нужно ещё время освоиться в коллективе. Дзюба и Новосельцев для нас — хорошее усиление.

Результат в товарищеских матчах вообще не важен. Сегодня у нас в первом тайме вышли игроки, которые никогда вместе не играли. Надо наигрывать связки и стараться играть в футбол, стараться делать вещи, которые мы хотим видеть в чемпионате. Результаты на сборах ни о чём не говорят", - приводят слова Божовича российские СМИ.

Напомним, что "Арсенал" арендовал Дзюбу и Новосельцева у "Зенита" сроком до конца этого сезона.

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