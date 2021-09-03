Божович - новый тренер тульского "Арсенала"

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Божович - новый тренер тульского "Арсенала"

Фото твиттер тульского "Арсенала"

Тульский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о возвращении Миодрага Божовича.

На посту главного тренера "канониров" черногорец сменил Дмитрия Парфенова.

53-летний наставник заключил с российским клубом контракт до 2023 года.

В этом сезоне туляки набрали 4 очка в 6 турах чемпионата и идут в зоне вылета.

Божович работал в "Арсенале" с июня 2017 по май 2018 года. Тогда команда заняла 7-е место в РПЛ.

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