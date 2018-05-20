Божович объявил об уходе из тульского "Арсенала"

Теги арсенал туламиодраг божович

Божович объявил об уходе из тульского "Арсенала"
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович заявил, что он решил покинуть команду.

"Я принял решение сделать следующий шаг. После отличного сезона в "Арсенале" я хочу большего. Клуб просто не предложил мне контракт вовремя", - цитирует Hotsport.rs Божовича. 

Напомним, что в завершившемся сезоне "Арсенал" под руководством Божовича занял седьмое место в чемпионате России.

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