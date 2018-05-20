Божович объявил об уходе из тульского "Арсенала"



Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович заявил, что он решил покинуть команду.

"Я принял решение сделать следующий шаг. После отличного сезона в "Арсенале" я хочу большего. Клуб просто не предложил мне контракт вовремя", - цитирует Hotsport.rs Божовича.

Напомним, что в завершившемся сезоне "Арсенал" под руководством Божовича занял седьмое место в чемпионате России.

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