Божович оценил работу Карпина в сборной России
Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестег
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович положительно оценил работу наставника сборной России Валерия Карпина.
"Карпин хорошо справился. Думаю, все результаты были ожидаемы. Пока все идет неплохо", — приводит слова Божовича Sport24.
Напомним, что сборная России заняла второе место в отборочной группе чемпионата мира 2022 года. Теперь россиянам в стыковом матче ЧМ-2022 предстоит сыграть с Польшей.
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