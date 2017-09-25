Божович: "Очень обидно, что проиграли "Уфе"

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Божович: "Очень обидно, что проиграли "Уфе"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович высказался после матча 11-го тура чемпионата России против "Уфы".

"Не знаю, как проиграли. Очень обидно. Трудно сказать, почему не удалось реализовать моменты. Где-то не фартило, попали в штангу. Футбол такая игра - если ты не забиваешь, тогда пропускаешь" - сказал Божович.

Не пропустите видеообзор матча "Уфа" - "Арсенал Тула". | http://soccernews.ru

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