Божович: "Победили за счет борьбы"

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Божович: "Победили за счет борьбы"

Наставник тульского "Арсенала" Миодраг Божович прокомментировал победу над "Динамо" (1:0).

"Победили за счет борьбы, ну и немного повезло, у "Динамо" были опасные моменты. Не знаю, что бы было, если бы они забили. Главное - три очка, нам нужна была эта победа. Мы находились в непростой ситуации. Сейчас можем поработать в лучшем настроении" - приводят слова Божовича российские СМИ.

Смотрите также обзор матча "Арсенал" - "Динамо". | http://soccernews.ru

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