Божович покинул "Арсенал"

Тульский "Арсенал" объявил об уходе Миодрага Божовича.

Сам 49-летний черногорский наставник уже говорил, что принял решение об уходе.

"Арсенал" благодарит Миодрага Божовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры", – отмечается в сообщении.

Божович работал с командой в сезоне-2017/18. Вместе с ним команда заняла седьмое место в чемпионате России.

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