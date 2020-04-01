Божович прокомментировал информацию о ликвидации "Крыльев Советов"

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Божович прокомментировал информацию о ликвидации "Крыльев Советов"
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал информацию о том, что самарский клуб в ближайшее время может быть ликвидирован из-за долгов.

"Да, я видел новость о возможной ликвидации клуба. Я этого не боюсь и уверен, что «Крылья» будут существовать. Этот вопрос решается другими людьми, а мне ничего по этому поводу не говорили. Самара любит «Крылья Советов», и я говорю это не только потому, что я тренер этого клуба", - приводит слова Божовича "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что долги клуба на протяжении четырех лет превышают стоимость всего имущества клуба. 

После 22 туров "Крылья Советов" находятся в зоне вылета и занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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