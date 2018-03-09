Божович прокомментировал победу над "Амкаром"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович подвёл итоги матча 22-го тура чемпионата России против "Амкара".

"Думаю, в первом тайме мы были лучше во всём, держали мяч под своим контролем. После перерыва был 15-минутный отрезок, когда "Амкар" нас поймал, они попали в перекладину, у них были хорошие моменты, но, думаю, мы заслуженно выиграли" - сказал Божович.

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