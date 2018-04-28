Божович прокомментировал победу над "Анжи"
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович подвёл итоги матча 28-го тура чемпионата России против "Анжи".
"У "Анжи" была очень большая мотивация, ведь они хотели избежать стыковых матчей, они чувствовали, что им некуда деваться. Моменты всё-таки лучше были у нас. Поблагодарил в раздевалке своих ребят. Когда будет разбор, тогда пообщаемся более подробно. В этом году "Арсенал" двинулся вперёд и выдаёт хорошие игры. Мы заслужили нынешнее место" - сказал Божович.
Не пропустите видеообзор матча "Арсенал Тула" - "Анжи". | http://soccernews.ru
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|Арсенал Тула
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