Божович прокомментировал победу над "Анжи"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович подвёл итоги матча 28-го тура чемпионата России против "Анжи".

"У "Анжи" была очень большая мотивация, ведь они хотели избежать стыковых матчей, они чувствовали, что им некуда деваться. Моменты всё-таки лучше были у нас. Поблагодарил в раздевалке своих ребят. Когда будет разбор, тогда пообщаемся более подробно. В этом году "Арсенал" двинулся вперёд и выдаёт хорошие игры. Мы заслужили нынешнее место" - сказал Божович.

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