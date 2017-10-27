Божович прокомментировал победу над ЦСКА

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Божович прокомментировал победу над ЦСКА

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович высказался после победы над ЦСКА в матче 15-го тура чемпионата России.

"Выиграли за счёт борьбы. Удаление всегда меняет ход встречи. После него нам было легче играть. Хотя по игре ЦСКА больше и лучше контролировал мяч. После перерыва мы выглядели сильнее. Смогли поменять ход игры. ЦСКА - опытная команда. Они не позволяли нам многого, но у нас были лучше моменты" - сказал Божович

Не пропустите видеообзор матча "Арсенал Тула" - ЦСКА. | http://soccernews.ru

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