Божович прокомментировал победу над ЦСКА
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович высказался после победы над ЦСКА в матче 15-го тура чемпионата России.
"Выиграли за счёт борьбы. Удаление всегда меняет ход встречи. После него нам было легче играть. Хотя по игре ЦСКА больше и лучше контролировал мяч. После перерыва мы выглядели сильнее. Смогли поменять ход игры. ЦСКА - опытная команда. Они не позволяли нам многого, но у нас были лучше моменты" - сказал Божович.
Не пропустите видеообзор матча "Арсенал Тула" - ЦСКА. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Статистика не в пользу "матрасников": "Атлетико" принимает "Вильярреал"
-
Особенный для Вальверде матч: "Атлетик" принимает "Барселону"
-
Ничья никого не устроит: "Милан" на "Сан-Сиро" принимает действующего чемпиона
-
Неудобный соперник: "Спартак" отправляется на непростой матч с "Ростовом"
-
Повторение - мать учения: "Бавария" желает закрепить триумф над "РБ Лейпциг"
Лента новостей
-
"Хартс" - "Рейнджерс" - 1:3 (обзор)
-
Конти хочет сыграть на ЧМ-2018
-
Брандт польщён интересом "Барселоны"
-
Милик может восстановиться раньше установленного срока
-
Почеттино: "Очень обидное поражение, мы заслуживали большего"
-
Зидан: "В Ла Лиге нет лёгких матчей"
-
"Рейнджерс" на выезде одержал волевую победу над "Хартсом"
-
Ди Маттео может возглавить сборную Азербайджана
-
Моуринью: "Мы заслуженно победили "Тоттенхэм"
-
Бразилия U-17 – Мали U-17 - 2:0 (обзор)
-
Сборная Бразилии заняла третье место на юношеском Чемпионате Мира
-
"Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" - 1:0 (обзор)
-
Такие разные таймы: "Манчестер Юнайтед" минимально обыгрывает "Тоттенхэм"
-
Главный тренер "Порту" прокомментировал ситуацию с Касильясом
-
Баленсиага пропустит матч с "Барселоной"
-
"Алавес" – "Валенсия" - 1:2 (обзор)
-
"Валенсия" побеждает в седьмом матче подряд: "летучие мыши" взяли верх над "Алавесом"
-
Дзагоев пока не готов играть
-
Бенитес не собирается тренировать "Эвертон"
-
Мустафи и Уэлбек не сыграют с "Суонси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|14
|29
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|29
|3
|ЦСКА Москва
|15
|25
|4
|Урал
|14
|22
|5
|Спартак Москва
|14
|21
|6
|Краснодар
|14
|21
|7
|Арсенал Тула
|15
|20
|8
|Рубин
|14
|18
|9
|Уфа
|14
|18
|10
|Ахмат
|14
|17
|11
|Ростов
|14
|17
|12
|Амкар
|14
|16
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Тосно
|14
|14
|15
|СКА Хабаровск
|14
|12
|16
|Анжи
|14
|12