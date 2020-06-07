Божович провел первую тренировку "Крыльев Советов" после двухнедельного карантина

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после двухнедельного карантина провел первую тренировку команды.

В занятии также участвовали несколько легионеров самарцев.

"Крылья" теперь в полном составе - двухнедельный карантин Миодрага Божовича, Войо Чалова, Милорада Байовича, Дениса Поповича, Паула Антона и Деяна Радонича завершен", - сообщает пресс-служба.

Сезон РПЛ возобновится 19 июня. В этот день "Крылья" встретятся с "Ахматом".

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