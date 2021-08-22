Божович раскритиковал РФС из-за контракта Карпина

Фото: твиттер "Крыльев Советов"/Автор неизвестен

Известный тренер Миодраг Божович подверг критике Российский футбольный союз из-за заключения контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным только на полгода.

"Воспринял назначение Карпина положительно, это очень хорошее решение для российского футбола. Валерий был хорошим футболистом, сейчас раскрылся как тренер. Карпин отлично знает отечественный футбол, но это не значит, что он сразу должен показывать результат. Ему нужно дать время, чтобы он хорошо выполнил свою работу.

У него контракт на полгода? Знаете, почему так? Он не итальянец и не голландец, им бы сразу на три года дали контракт. А он русский, поэтому всего на шесть месяцев. Это очень неправильно. В России так издеваются над своими тренерами. Не понимаю вообще, почему только на полгода. Как это возможно? Как говорится, умом Россию не понять", – приводит слова Божовича Sport24.ru.

Напомним, что 52-летний Карпин заключил контакт с РФС до конца 2021 года. Соглашение может быть продлено в том случае, если сборная России завоюет путевку в финальную стадию чемпионатам мира 2022 года.

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