Божович рассказал, сыграет ли Дзюба с "Зенитом"

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Божович рассказал, сыграет ли Дзюба с "Зенитом"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович рассказал, сыграет ли форвард Артём Дзюба с "Зенитом", которому принадлежат права на футболиста.

"Пока неизвестно. Ситуация прояснится через два-три дня, наверное, в четверг. Нужно ведь заплатить петербуржцам, чтобы он вышел на поле. Пока точного ответа нет" - сказал Божович.

Напомним, что за участие Дзюбы в матче с "Зенитом" необходимо заплатить "сине-бело-голубым" 120 тысяч евро. Ранее нападающий выразил готовность выложить эту сумму из своего кармана. 

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