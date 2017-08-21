Божович: "Ребята молодцы, бились до конца и выиграли"

Наставник тульского "Арсенала" Миодраг Божович поделился впечатлениями от матча против "Ахмата" (2:1).

"Мы играли вторым номером, ждали каких-то шансов на контратаках и дождались. Но матч получился тяжёлым, очень много единоборств, очень много работали футболисты. Ребята молодцы, бились до конца и выиграли. В концовке сердце чуть-чуть ёкнуло, когда соперник попал в перекладину" - приводят слова Божовича российские СМИ.

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