Божович: "Ребята молодцы, бились до конца и выиграли"
Наставник тульского "Арсенала" Миодраг Божович поделился впечатлениями от матча против "Ахмата" (2:1).
"Мы играли вторым номером, ждали каких-то шансов на контратаках и дождались. Но матч получился тяжёлым, очень много единоборств, очень много работали футболисты. Ребята молодцы, бились до конца и выиграли. В концовке сердце чуть-чуть ёкнуло, когда соперник попал в перекладину" - приводят слова Божовича российские СМИ.
Смотрите также обзор матча "Ахмат" - "Арсенал Тула". | http://soccernews.ru
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