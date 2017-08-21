Божович: "Ребята молодцы, бились до конца и выиграли"

Теги ахматарсенал туламиодраг божович

Божович: "Ребята молодцы, бились до конца и выиграли"

Наставник тульского "Арсенала" Миодраг Божович поделился впечатлениями от матча против "Ахмата" (2:1).

"Мы играли вторым номером, ждали каких-то шансов на контратаках и дождались. Но матч получился тяжёлым, очень много единоборств, очень много работали футболисты. Ребята молодцы, бились до конца и выиграли. В концовке сердце чуть-чуть ёкнуло, когда соперник попал в перекладину" - приводят слова Божовича российские СМИ.

Смотрите также обзор матча "Ахмат" - "Арсенал Тула". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 2-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 2-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 7 19
2 Локомотив Москва 7 16
3 Ростов 7 14
4 ЦСКА Москва 7 13
5 Краснодар 7 12
6 Рубин 7 11
7 Уфа 7 10
8 Ахмат 7 9
9 Урал 7 9
10 Динамо Москва 7 8
11 Спартак Москва 7 8
12 Тосно 7 7
13 Арсенал Тула 7 7
14 СКА Хабаровск 7 5
15 Анжи 7 3
16 Амкар 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов