Божович сделал прогноз на матчи ЦСКА и "Зенита" в Лиге Европы

Теги арсенал туламиодраг божовичцска москвазенит санкт-петербург

Божович сделал прогноз на матчи ЦСКА и "Зенита" в Лиге Европы

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович сделал прогноз на матчи ЦСКА и "Зенита" в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, что армейцы сыграют с сербской "Црвеной Звездой", а "сине-бело-голубые" - с шотландским "Селтиком".

"В первом матче "Црвены Звезды" и ЦСКА шансы команд 50 на 50. А вот питерцы, думаю, выиграют в Шотландии" - сказал наставник "канониров".

Также читайте: Божович: "Не понимаю, откуда такое негативное отношение к Дзюбе". | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва титанов на "Сантьяго Бернабеу": "Реал" принимает ПСЖ

Битва титанов на "Сантьяго Бернабеу": "Реал" принимает ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов