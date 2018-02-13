Божович сделал прогноз на матчи ЦСКА и "Зенита" в Лиге Европы

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович сделал прогноз на матчи ЦСКА и "Зенита" в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, что армейцы сыграют с сербской "Црвеной Звездой", а "сине-бело-голубые" - с шотландским "Селтиком".

"В первом матче "Црвены Звезды" и ЦСКА шансы команд 50 на 50. А вот питерцы, думаю, выиграют в Шотландии" - сказал наставник "канониров".

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