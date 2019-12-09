Божович, скорее всего, покинет "Крылья Советов"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович, скорее всего, покинет команду в скором времени. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Соглашение 51-летнего специалиста с самарским клубом рассчитано до 2022 года. Если тренера отправят в отставку, "Крыльям" необходимо будет выплатить неустойку Божовичу.

На замену специалиста рассматриваются наставник "Урала" Дмитрий Парфенов и Михаил Галактионов, работающий с молодежной сборной России.

После 19 туров РПЛ "Крылья" занимают 15 место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.

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