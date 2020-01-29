Божович: "Соболев понимает, что должен работать в любом случае"
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович высказался о форварде Александре Соболеве, который должен был покинуть команду этой зимой.
"Соболев пришел чуть-чуть попозже. Он хорошо тренировался, хорошо работал. Понимает, что должен работать в любом случае. Могу сказать, что я доволен, как он работает", - сказал тренер.
Напомним, 22-летний игрок в зимнее трансферное окно мог перейти в ЦСКА, "Динамо" или "Рубин", но его переход не состоялся из-за высокой стоимости.
В нынешнем сезоне Соболев провел за "Крылья Советов" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт с самарским клубом действует до 31 декабря 2021 года.
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