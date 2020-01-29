Божович: "Соболев понимает, что должен работать в любом случае"

Теги александр соболевмиодраг божовичкрылья советов

Божович: "Соболев понимает, что должен работать в любом случае"Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович высказался о форварде Александре Соболеве, который должен был покинуть команду этой зимой.

"Соболев пришел чуть-чуть попозже. Он хорошо тренировался, хорошо работал. Понимает, что должен работать в любом случае. Могу сказать, что я доволен, как он работает", - сказал тренер.

Напомним, 22-летний игрок в зимнее трансферное окно мог перейти в ЦСКА, "Динамо" или "Рубин", но его переход не состоялся из-за высокой стоимости.

В нынешнем сезоне Соболев провел за "Крылья Советов" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт с самарским клубом действует до 31 декабря 2021 года.

А еще: "СДЗД" назвал причину срыва трансфера форварда "Крыльев Советов" Соболева в ЦСКА и "Динамо"
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мюллер, возможно, покинет "Баварию" летом 2020 года

Мюллер, возможно, покинет "Баварию" летом 2020 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов